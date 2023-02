Plenum Investments: Spreads im CAT Bond Markt stabilisieren sich auf sehr hohem Niveau

Die Prämien der im Dezember 2022 und Januar 2023 emittierten CAT Bonds sind deutlich gestiegen, und zwar auf ein Niveau, das seit Hurrikan «Katrina» im Jahr 2005 nicht mehr erreicht wurde. Der Anstieg, den wir in diesem Zeitraum beobachtet haben, lag zwischen 60% und etwas über 100%, je nach Nachfrage nach den jeweiligen Anleihen. Der grösste Teil des Anstiegs lag jedoch im Bereich von 70% bis 80%, und das Prämienniveau scheint sich auf diesem Niveau stabilisiert zu haben. Der Prämienanstieg sorgte für fallende Preise auf ausstehenden CAT Bonds und die Spreads dieser Positionen passten sich an die Prämienhöhe der Neuemissionen an. Mit der Stabilisierung der Prämien auf dem derzeitigen neuen Höchststand, wird der Preisrückgang bei ausstehenden CAT Bonds zum Stillstand kommen und es hat derzeit den Anschein, dass der Markt auf dem aktuellen Prämienniveau ein neues Gleichgewicht erreicht hat. Betrachtet man den durchschnittlichen Anstieg der Spreads nach Sektoren des Marktes für Katastrophenanleihen, so ist es interessant festzustellen, dass die Spreads in allen Bereichen zunehmen, nicht nur für US-Hurrikanrisiken. So sind die Spreads im US-Hurrikan-Sektor im Durchschnitt von 7.7% auf 14% gestiegen, für US-Erdbeben von 4.7% auf 7.7%, auf dem Markt für Waldbrände in Kalifornien von 9.8% auf 12%, auf dem europäischen Sturmmarkt von 4.4% auf 6%, auf dem japanischen Taifunrisiko-Markt von 3.2% auf 5.5% und auf dem japanischen Erdbebenmarkt von 2.2% auf 3.5%. Der Anstieg über alle Bereiche hinweg ist auf eine Verknappung der Rückversicherungskapazität in der gesamten Branche zurückzuführen. Es lässt sich nur schwer vorhersagen, wie lange dieses Prämienniveau bestehen bleiben wird, wir gehen jedoch davon aus, dass der derzeit «harte Markt» bis Ende 2023 anhalten wird.



