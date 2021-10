Photon Energy N.V. begibt nachhaltige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a.

www.green-bonds.com

Der Vorstand der Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN: NL0010391108) begibt eine neue nachhaltige Unternehmensanleihe. Die nachhaltige Anleihe 2021/2027 (6 Jahre Laufzeit) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. und vierteljährlicher Kuponauszahlung ausgestattet. Es wird ein Antrag auf Aufnahme der nachhaltigen Schuldverschreibungen zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse in das Handelssegment Quotation Board gestellt werden.Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg erfolgt das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Grossherzogtum Luxemburg ab dem 2. November 2021 bis zum 16. November 2021. Während dieser Zeit wird die nachhaltige Anleihe auch einer begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren in weiteren europäischen Ländern angeboten. Darüber hinaus soll die nachhaltige Anleihe den Anleihegläubigern der bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 im Rahmen eines Umtauschangebots ab dem 18. Oktober 2021 bis zum 12. November 2021 angeboten werden.Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die CSSF voraussichtlich am 12. Oktober 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.photonenergy.com veröffentlicht.Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als Sole Global Coordinator mit der Durchführung der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.