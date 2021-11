Photon Energy Group platziert erfolgreich erste grüne Anleihe in voller Höhe von 50 Mio. Euro

Photon Energy N.V. (ISIN NL0010391108) ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es seinen ersten 6,50% Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) im Gesamtausmass von 50 Millionen Euro erfolgreich platziert hat. Die Anleiheemission stiess auf grosse Nachfrage bei den bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens, die im Rahmen des Umtauschangebots für die bestehende EUR-Anleihe 2017/22 den Betrag von 21,281 Mio. Euro zeichneten, wodurch sich der ausstehende Betrag dieser Anleihe auf 23,719 Mio. Euro reduziert, sowie bei zahlreichen neuen privaten und institutionellen Investoren aus ganz Europa, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD").



„Wir sind sehr stolz und erfreut über das überwältigende Interesse an unserer ersten grünen Anleihe, die zu einer soliden Nachfrage und einer klaren Überzeichnung führte“, kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. „Das solide Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unser Anleiheangebot spiegelte sich in dem hohen Umtauschverhältnis sowie dem starken Interesse neuer privater und institutioneller Investoren wie der EBRD mit ihrem erklärten Fokus auf nachhaltige Investitionen in Mittel- und Osteuropa wider.“



Die Anleihe - mit einem Nominalwert von 50 Millionen Euro, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich gezahlt wird - wurde von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in einer Second Party Opinion bestätigt und soll ab dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.



Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.



Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.



Über die Photon Energy Group:

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 900 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca. 330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschliesslich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.





