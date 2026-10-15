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ETF Sparplan
15.10.2026 11:09:38

Pfandbriefzentrale baut Anleihenbestand im dritten Quartal aus

Zürich (awp) - Die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Der Bestand per Ende September lag bei 96,0 Milliarden Franken, was rund 3,7 Milliarden mehr sind als Ende 2025.

Insgesamt wurden laut dem am Donnerstag veröffentlichten Quartalsbericht in den ersten neun Monaten neue Anleihen in Höhe von 7,9 Milliarden Franken ausgegeben, während Anleihen im Wert von knapp 4,2 Milliarden zurückbezahlt wurden. Die Anzahl der ausstehenden Anleihen wird mit 159 angegeben (gegenüber 155 Ende 2025).

Die Rating-Agentur Moody's bewertet die Anleihen der Pfandbriefzentrale weiterhin mit der Höchstnote "Aaa stabil".

sta/ra

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