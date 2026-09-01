Peach Property startet Rückkaufangebot für Hybridanleihe über bis zu 10 Mio Fr.

Zürich (awp) - Die Peach Property Group kündigt ein öffentliches Rückkaufangebot für ihre ausstehende Hybridanleihe mit unbeschränkter Laufzeit (CH0417376040) an. Das maximale Rückkaufvolumen liegt bei 10 Millionen Franken bei einem ausstehenden Gesamtbetrag von func 46 Millionen Franken.

Die Offerten werden als Pay-as-bid-Tender abgewickelt, wobei Anleihegläubiger Verkaufspreise in einer Spanne von 102 bis 107 Prozent des Nennwerts einreichen. Der Rückkaufpreis umfasst aufgelaufene sowie aufgeschobene Zinsen.

Die Angebotsfrist läuft vom 3. September 2026 bis zum 17. September 2026 um 12.00 Uhr (MESZ).

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