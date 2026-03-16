Peach Property schliesst Rückkaufangebot für im Mai fällige Wandelanleihe ab

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Peach Property hat ein öffentliches Rückkaufangebot für die am 15. Mai fällige Wandelanleihe PEA234 erfolgreich abgeschlossen. Der akzeptierte Gesamtnennbetrag lag bei 15 Millionen Franken; der Kaufpreis betrug 99,25 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Dadurch sank der ausstehende Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe auf 34,88 Millionen Franken. Die Auszahlung an teilnehmende Anleiheinvestoren ist für den 18. März vorgesehen.

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