Nordic High Yield-Markt startet mit Rekordquartal ins Jahr 2025

Der Nordic High Yield (HY)-Markt hat im ersten Quartal 2025 das aktivste Auftaktquartal seiner Geschichte verzeichnet. Das Emissions­volumen erreichte laut Pareto Securities insgesamt 7,5 Mrd. Euro - nahezu doppelt so viel wie im ersten Quartal 2024 und bereits mehr als das gesamte Jahresvolumen 2022. Das aus­stehende Volumen im Markt stieg auf rund 65 Mrd. Euro.



Starke Refinanzierung und zunehmende Markttiefe



Das Quartal war geprägt von intensiver Refinan­zierungs­tätigkeit, da Emittenten die günstigen Finan­zierungs­bedingungen frühzeitig nutzten. Die durchschnittliche Transaktions­grösse stieg weiter auf 113 Mio. Euro – ein Zeichen für das wachsende Interesse grösserer Emittenten am HY-Markt. Transaktionen von Private-Equity-Portfoliounternehmen erreichten mit einem Anteil von 29 Prozent am Gesamtmarkt ein neues Rekordvolumen.



Internationale Beteiligung nimmt weiter zu



Nordische Emittenten stellten 73 Prozent des Marktvolumens. Gleichzeitig blieb auch die Aktivität internationaler Marktteilnehmer dynamisch. Diese Entwicklung zeigte sich u.a. an Transaktionen von Emittenten wie der deutschen Kolibri Beteiligung (145 Millionen Euro), der LifeFit Group (90 Millionen Euro Tap) und der spanischen BeeDigital (42,5 Millionen Euro). 61 Prozent der Allokationen in von Pareto begleiteten Transaktionen entfielen auf nicht-nordische Investoren - ein Beleg für die zunehmende Internationalisierung der Investorenbasis im Nordic HY-Markt.



Volatilität führt zu Verschiebung in den Sekundärmarkt



Während Spreads und Volatilität im Verlauf des ersten Quartals überwiegend stabil blieben, drehte die Marktstimmung zum Quartalsende - ausgelöst durch neue US-Zölle und zunehmende geopolitische Spannungen. Die Spreads im HY-Markt weiteten sich im frühen zweiten Quartal deutlich aus und es kam es zu einer temporären Pause bei Neuemissionen, während sich der Fokus der Investoren verstärkt auf den Sekundärmarkt verlagerte.



Markt zeigt Resilienz trotz erhöhter Unsicherheit



Der HY-Markt zeigte sich auch im aktuellen Umfeld bemerkenswert widerstandsfähig. Eine diszipliniertere Investorenpositionierung und verbesserte Liquiditätssteuerung führten zu weniger Zwangsverkäufen als in früheren Korrekturphasen. Eine wachsende Markttiefe und konstante Nachfrage stützten die Kursentwicklung und stärken die Basis des Marktes nachhaltig.



Pareto bleibt Marktführer



Pareto Securities verteidigte seine führende Rolle im Markt und begleitete über 60 Prozent aller Transaktionen im ersten Quartal. Das Unternehmen führt weiterhin die Nordic HY-League Tables für Euro-denominierten Anleihen sowie Anleihen für Private Equity -Portfoliounternehmen und unterstreicht damit seine Position als bevorzugter Partner für Emittenten in ganz Europa.



www.fixed-income.org