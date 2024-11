Niedrigere Zinsen verhelfen REITs zu Rückenwind

Die US-Notenbank hat sich anderen Zentral­banken angeschlossen und einen geldpolitischen Lockerungs­zyklus eingeleitet. Real Estate Investment Trusts (REITs) könnten von einem stabileren makroökonomischen Umfeld und steigenden Bewertungen profitieren. Rick Romano erläutert die wichtigsten Gründe, jetzt in REITs zu investieren, wo attraktive langfristige globale Chancen zu finden sind und welchen Mehrwert ein aktives Management bietet.



Europa holt auf – Grossbritannien hinkt hinterher



Ein starker Aufschwung im September rundete ein ausgezeichnetes drittes Quartal für europäische REITs ab. In der ersten Jahreshälfte waren sie aufgrund des politischen Gegenwinds hinter den USA noch zurückgeblieben. Dabei erzielten alle europäischen Länder positive Renditen - angeführt von Deutschland, Frankreich und Schweden -, die durch den Übergang zu niedrigeren Zinssätzen angetrieben wurden.



Während Grossbritannien zweistellige Renditen erzielte, trugen das höhere absolute Zinsniveau, ein langsameres Tempo der Kürzungen und die politische Unsicherheit der neuen Regierung dazu bei, dass die Performance im Vergleich zum übrigen Europa weiterhin zurückblieb. Einige Chancen bieten allerdings britische Studentenwohnungen.



Der Markt rechnet mit weiteren Zinssenkungen der Zentralbanken in der Region vor Ende 2024 und ermutigenden Inflationsdaten. Die Verschiebung des Zinszyklus führt zu einer Bodenbildung bei den Immobilienmarktwerten nach einer Periode anhaltender und deutlicher Rückgänge. Wir glauben, dass dies ein Zeichen für eine allmähliche Rückkehr der Marktliquidität ist.



Insgesamt sollte sich die Anpassung an die höheren Zinsen und die Umstrukturierung der Bilanzen fortsetzen, da der durchschnittliche Anteil an Fremdkapital in Europa höher ist als in den USA. Wir beginnen, weniger defensive Positionen einzunehmen und das Engagement in Bereichen mit hoher Überzeugungskraft zu erhöhen, von denen wir erwarten, dass sie in Zukunft profitieren werden.



Asien profitiert von Fed-Senkungen



Der asiatische REIT-Markt verzeichnete im dritten Quartal ebenfalls hohe Renditen, angeführt von Hongkong und Australien, während Japan aufgrund von Währungsschwankungen zurückblieb. Real verzeichneten die japanischen REITs immer noch positive Renditen. J-REITs sind mit steigendem Gegenwind bei den Zinsen konfrontiert, da die Bank of Japan im Gegensatz zu den anderen Zentralbanken der Welt eine quantitative Straffung vornimmt.



In Hongkong sind wir defensiv positioniert und bevorzugen den bedarfsorientierten Einzelhandels- und Wohnsektor. In Australien sehen wir Datenzentren, Logistik, Einzelhandel und Small Caps weiterhin positiv. Japanische Hotel-REITs notieren immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie und haben möglicherweise Potenzial für eine Erholung nach oben.



In Rechenzentren bleibt der Bedarf an Mietflächen für generative künstliche Intelligenz (KI) hoch. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage angesichts des eingeschränkten Angebots mit begrenzter Standortverfügbarkeit, schwierigen Baugenehmigungen und hohem Energiebedarf anhalten wird. Wir beobachten auch, dass private Kapitalgeber an Rechenzentren interessiert sind.



