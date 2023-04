New Development Bank emittiert 3-jährigen Green Bond

Die New Development Bank, vormals BRICS Development Bank, emittiert einen 3-jährigen Green Bond (USD Benchmark). Die New Development Bank wird von S&P mit AA+ von Fitch mit AA gerated.



Erwartet wird ein Spread von ca. 130 Basispunkten gegenüber SOFR Mid Swap. Das Settlement des New Development Bank Green Bond ist am 26.04.2023, der Green Bond hat eine Laufzeit bis 26.04.2026. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 200.000 Euro (ISIN XS2598333701). Bookrunners sind Citi, Credit Agricole CIB, HSBC und ICBC.



