Neuer Name, neue Strategie - aus Carmignac Portfolio Capital Plus wird Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

Carmignac hat den Fonds Carmignac Portfolio Capital Plus umbenannt, um dessen neue Management- und Anlagestrategie besser widerzuspiegeln.



Der Fonds investiert seit 30. September 2019 unter dem neuen Namen Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income in globale Anleihemärkte. Nicht auf Euro lautende Anlagen werden systematisch in Euro abgesichert. Daher der Zusatz „Euro“ im neuen Namen des Fonds.



Dieser wird gemeinsam von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra verwaltet, die am 9. Juli 2019 zu Carmignac stiessen. Der Fonds ist mit einem verwalteten Vermögen von 895 Mio. EUR (Stand: Ende September 2019) der zweitgrösste im Fixed-Income-Portfolio von Carmignac. Das Managementteam bringt fundiertes Fachwissen und umfassende Erfahrung in der Asset Allocation von Anleihen mit. Ihr Top-down- und Bottom-up-Anlageansatz passen gut zur Investmentphilosophie und zum Fixed-Income-Team von Carmignac, das mittlerweile 13 Mitarbeiter zählt und von Rose Ouahba geleitet wird.



Guillaume Rigeade, Co-Fondsmanager des Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income, erklärt: „Wir möchten Chancen auf den Anleihenmärkten weltweit nutzen und gleichzeitig jegliches Währungsrisiko bei unseren Engagements im Ausland absichern. Unser Anlageprozess fusst dementsprechend auf unseren drei historischen Säulen: der Allokation in den verschiedenen Fixed-Income-Marktsegmenten, dem aktiven und flexiblen Management bei modifizierter Duration sowie der sorgfältigen Titelauswahl nach Emittenten, Werten und Instrumenten.“



Co-Fondsmanager Eliezer Ben Zimra ergänzt: „Unser Ansatz orientiert sich vollständig an den Kernkompetenzen von Carmignac. Wie die anderen Fondsmanager des Unternehmens verfolgen auch wir kontinuierlich eine benchmarkfreie Strategie, die auf die Generierung mittel- und langfristiger, risikobereinigter Erträge für unsere Kunden abzielt und gleichzeitig dafür sorgt, dass sich unsere Volatilität mit der des Marktes die Waage hält. Der Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income ist Bestandteil unseres „Unconstrained“-Fondsangebots, wodurch er von Natur aus global, flexibel und benchmarkfrei ist. Dieser Ansatz ist seit 30 Jahren zentrales Element des Managementstils von Carmignac und erlaubt es Fondsmanagern, bei Bedarf einer Anlageklasse den Vorzug vor einer anderen zu geben. Infolge des Strategiewechsels hat sich der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) des Fonds von 2 auf 3 erhöht. Somit ist er in etwa zwischen dem Carmignac Sécurité (einem europäischen Anleihefonds mit niedriger Duration) mit einem SRRI von 2 und dem Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond (einem internationalen Anleihefonds mit breiterem Durationsspektrum) mit einem SRRI von 4 angesiedelt.



Der Fonds nutzt als Referenzindikator einen internationalen Fixed-Income-Index, den ICE BofAML Euro Broad Market Index, der sich anhand von reinvestierten Kupons berechnet. Mit den Veränderungen soll das Risiko-Rendite-Profil des Fonds gestärkt werden. Der empfohlene Anlagezeitraum beträgt nun mindestens drei statt vormals zwei Jahre.





https://www.fixed-income.org/

(Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra (Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra

©

Carmignac)









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.