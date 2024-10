Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: 9,75% Anleihe 2024/2029 kann ab heute über Börse Frankfurt gezeichnet werden

Die neue 9,75% Anleihe 2024/2029 der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (WKN A383RA, ISIN DE000A383RA4) kann ab heute bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depot­führenden Bank über die Zeich­nungs­funktio­nalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapier­börse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutsch­land GmbH.



Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.



Im Rahmen des öffentlichen Umtausch­angebots, das noch bis zum 30. Oktober 2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der 6,50% Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der 6,50% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,75% Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.



Die zufliessenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.



Foto: © Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH