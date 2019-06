Nachhaltigkeitsfonds VSREE öffnet sich für neues Kapital

Quadoro Investment GmbH, die Kapitalverwaltungsgesellschaft des offenen Spezial-AIF Vontobel Sustainable Real Estate Europe (VSREE), hat am 21. Juni 2019 das 7. Closing des Fonds eröffnet. Nach einer erfolgreichen Investitionsphase wurde das 6. Closing mit dem Erwerb einer Büroimmobilie in Finnland abgeschlossen. Aufgrund des guten Netzwerkes und der gewählten Investitionsländer konnten die Eigenkapitalzusagen wiederum zügig abgerufen und investiert werden.



Der offene Spezialfonds VSREE umfasst mittlerweile 18 Immobilien in 6 Ländern mit einem Investitionsvolumen von rund 320 Mio. Euro.



Der Fonds verfolgt eine konservative, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie mit Blick auch auf so­genannte Hidden Champions. Die aktuelle Rendite vom 1. Januar bis zum 31. Mai 2019 beläuft sich auf 6,7%. Die zu erwartende Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr wird deutlich über 5 % liegen.



Michael Denk, Geschäftsführer der Quadoro Investment GmbH, zur Eröffnung des Closings: „Die Performance des Fonds bestätigt unsere Anlagestrategie. Aufgrund der guten Marktkontakte stehen die Ankäufe stets in Einklang mit der Einwerbung des Eigenkapitals.“





