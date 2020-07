Nachhaltigkeit in 2020: Soziale Anleihen werden immer populärer

Die Ratingagentur S&P vermutet, dass 2020 auf dem nachhaltigen Finanzmarkt die Kategorie "soziale und nachhaltige Anleihen" am schnellsten wachsen wird - die Emissionen übersteigen bereits jetzt die der grünen Anleihen.

• S&P: Grösseres Interesse an sozialen als an grünen Anleihen• Die African Development Bank launchte eine drei Milliarden Dollar schwere Pandemie-Anleihe• Die ICMA erweitere ihre Social-Bond-Richtlinien - auch nach Corona könnte weiter investiert werden

Im Zuge der Corona-Pandemie lässt sich eine noch vor einigen Monaten unvorstellbare Entwicklung beobachten - S&P Global Ratings beschreibt es wie folgt: "Soziale Anleihen […] wurden zu einem Werkzeug im ökonomischen Kampf gegen das Virus, um die Bedürfnisse von Konsumenten […] zu stillen, die immer stärker von sozialen Problemen betroffen sind. Das Wachstum sozialer Anleihen schlägt das der grünen Anleihen."

Das Vierfache an sozialen Anleihen begeben

Um die durch das Corona-Virus zutage tretenden sozialen Ungleichheiten zumindest teilweise abzufangen, wurde laut der Investmentbank Morgan Stanley deutlich mehr als zuvor in soziale und nachhaltige Anleihen (social bonds) investiert. Das berichtet "CNBC". Allein im Monat April wurden in diesem Bereich Investitionen in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar getätigt. Damit ist der April der erste Monat überhaupt, in dem die Investition in soziale und nachhaltige Anleihen höher ausfällt als bei grünen Anleihen. S&P vermutet, dass im Laufe des Jahres aufgrund der sozialen Auswirkungen des Corona-Virus die Kategorie der sozialen und nachhaltigen Anleihen die am schnellsten wachsende Kategorie auf dem Fremdkapitalmarkt sein wird.

Noch macht sie jedoch nur einen kleinen Teil des Marktes für nachhaltige Anleihen aus. Zum Vergleich: Laut Daten der Climate Bonds Initiative (CBI), die "CNBC" vorliegen, wurden im letzten Jahr insgesamt etwa 257 Milliarden US-Dollar in grüne Anleihen und nur 20 Milliarden US-Dollar in soziale Anleihen investiert. Damit entfallen auf das neue Wachstumssegment bislang nur rund fünf Prozent des Gesamtmarktes.

Besonders in der Region Asien-Pazifik mehr Emissionen

Noch vor einigen Jahren lag Europa bei den Emissionen im Bereich sozialer und nachhaltiger Anleihen mit bis zu 80 Prozent aller ausgegebenen Schuldscheine deutlich vorn - mittlerweile haben laut S&P Global Ratings andere Regionen aufgeholt: Signifikant zugenommen hat die Zahl der Emissionen in der Region Asien-Pazifik. Die dort begebenen Anleihen machen nun 29 Prozent der weltweiten Emissionen in diesem Marktsegment aus. Auch im von der Pandemie hart getroffenen Lateinamerika stieg der Emissionsanteil auf mittlerweile sieben Prozent der weltweiten Emissionen.

Bemerkenswert ist ebenfalls, dass die African Development Bank eine drei Milliarden Dollar schwere "Fight COVID-19" Pandemie-Anleihe launchte. Das ist laut S&P dem Institute of International Finance (IIF) zufolge die grösste Transaktion sozialer Anleihen in der Geschichte.

Endet die Beliebtheit sozialer und nachhaltiger Anleihen nach der Pandemie?

Der Assetmanager NN Investment Partners erklärte, dass vor der Pandemie deutlich mehr in grüne Anleihen investiert wurde als in soziale oder nachhaltige Anleihen und ging noch im Herbst letzten Jahres davon aus, dass sich dies nicht so bald ändern würde: Da Unternehmen und Investoren sich eher auf ihre Kernaufgaben und Möglichkeiten fokussieren, würde vor allem in grüne Anleihen investiert - hier sähe man auch schneller messbare Ergebnisse. Es bleibt also die Frage, ob die Investoren und Emittenten nach Corona wieder in alte Muster zurückfallen oder weiterhin Interesse an sozialen und nachhaltigen Anleihen zeigen werden.

S&P Global Ratings geht allerdings davon aus, dass die erst kürzlich im Rahmen der Überarbeitung des Social-Bond-Leitfadens der International Capital Markets Association (ICMA) stattgefundene Erweiterung der Liste sozialer Projekte, für die soziale Anleihen geschaffen werden können, dazu beiträgt, die Investition in soziale Anleihen auch nach der Pandemie aufrecht zu erhalten.

Redaktion finanzen.ch