Mutares stockt Anleihe um 10 Mio. Euro auf

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihre Unternehmensanleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) um 10 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe hatte zunächst ein Volumen von 50 Mio. Euro und wurde im August 2020 um 20 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro aufgestockt. Pareto Securities war alleiniger Bookrunner in dieser Transaktion. Die Mutares-Anleihe wird mit dem EURIBOR (drei Monate)-Floor von 0% zuzüglich einer Marge von 600 Basispunkten verzinst notierte in Frankfurt zuletzt bei 100,00%.