MTU Aero Engines AG: Convertible Bond platziert, Emissionsvolumen 500 Mio. Euro, Laufzeit 7,5 Jahre

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro und Fälligkeit im März 2027 platziert. Die Stückelung beträgt 100.000 Euro. Die neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.



Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7,5 Jahren haben und mit einem Festzinssatz von 0,05% pro Jahr verzinst. Der Ausgabepreis beträgt 103%, dies entspricht einer jährlichen Rendite bis zur Endfälligkeit von -0,34%. Die Wandlungsprämie wurde mit 5 % über dem Referenzaktienpreis (Durchschnitt der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11., 12. und 13. September 2019) festgelegt.



Der Erlös der neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des Teilrückerwerbs der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft mit Fälligkeit in 2023, ISIN DE000A2AAQB8, in Verbindung mit der am 10. September 2019 bekanntgegebenen Verkaufsaufforderung (soweit dieser erfolgt) sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.



Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die neuen Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) gemäss den Bedingungen der Neuen Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 8. April 2025 zurückzukaufen, wenn der Kurs der Stammaktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130% des dann gültigen Wandlungskurses beträgt oder (ii) wenn höchstens 20 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Neuen Wandelschuldverschreibungen noch ausstehen.



Die neuen Wandelschuldverschreibungen wurden ausschliesslich bei institutionellen Anlegern ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäss Regulation S nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung durch eine Privatplatzierung platziert. Das Settlement der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 18. September 2019 erfolgen. Die Einbeziehung der Neuen Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich im Anschluss zeitnah erfolgen.



HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten die Platzierung der Neuen Wandelschuldverschreibungen als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner.







