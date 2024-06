MFS IM: Ein Fed-Meeting mit allem Drum und Dran

Vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch ein Kommentar von Erik Weisman, Chefökonom und Portfoliomanager bei MFS Investment Management:



Eine weitere Fed-Sitzung mit allem Drum und Dran steht an. Worauf sollten wir achten?



Das Wichtigste zuerst: Wird die Fed die Inflationsrate als niedrig genug einstufen, um für den Monat April zum ersten Mal eine Abschwächung des Preisauftriebs festzustellen? Die Fed hatte ja mitgeteilt, dass die Inflation mehrere Monate in Folge deutlich näher am Zielkorridor liegen müsse, bevor sie mit Zinssenkungen beginnen wird. Und es ist unklar, ob der Verbraucherpreisindex (CPI) und die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im April niedrig genug waren, um den ersten Monat in diesem Prozess zu bilden. Vielleicht erhalten wir etwas Klarheit darüber.



In jüngster Zeit sind die harten und weichen makroökonomischen Daten schwächer ausgefallen und blieben deutlich unter den Erwartungen. Wird dieser schwächere makroökonomische Trend die Sorgen der Fed verstärken, der hohe Leitzins könne eine zunehmend depressive Wirkung auf die Wirtschaft haben? Und könnte dies den Beginn des Zinssenkungszyklus vorziehen?



Und wie immer stellt sich die Frage, wie viele Zinssenkungen die Fed für den Rest des Jahres 2024 sowie für 2025 und 2026 in Aussicht stellt. Wie gut deckt sich diese Ankündigungen mit dem Niveau, das der Markt ohnehin schon einpreist? Die Marktannahmen schwanken zwischen einer ersten Zinssenkung im September oder im November. Es wird interessant sein, ob sich die Mehrheit im Markt nach der aktuellen Fed-Sitzung eher in die eine oder in die andere Richtung festlegt.



Foto: Erik Weisman © MFS IM