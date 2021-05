Memphis (City of) TN -- Moody's assigns Aa3 to Memphis, TN's economic development project bonds; outlook stable

Börse aktuell - Live Ticker

Am Schweizer Aktienmarkt fand feiertagsbedingt am Donnerstag kein Handel statt. Nach seinen anfänglichen starken Abgaben vermochte es der deutsche Leitindex letztlich doch wieder zuzulegen. An der Wall Street geht es aufwärts. In Fernost waren die Bären am Drücker.