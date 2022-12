MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen nach Jobbericht massiv unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Einen Paukenschlag hat der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag geliefert: er fiel deutlich stärker aus als erwartet und drückt die Terminkontrakte auf die US-Indizes tief ins Minus. Auch Anleihen werden abverkauft. Nicht nur der Stellenaufbau lag deutlich über den Erwartungen, auch die Stundenlöhne zogen spürbar stärker an als prognostiziert. Dies weckt die Sorge, dass die US-Notenbank einen rigideren Straffungskurs fahren wird, als bislang erwartet worden war. Eine mögliche Zinserhöhung von erneut 75 Basispunkten auf der kommenden Sitzung dürfte nun wieder verstärkt an den Märkten eingepreist werden.

"Damit kommt der von der Fed beabsichtigte Bremseffekt weiterhin nur eingeschränkt in der realen Wirtschaft an", so QC Partners zu den Daten. Die steigenden Löhne dürften der Fed noch mehr Kopfzerbrechen bereiten. "Die Gefahr der so gefürchteten Preis/Lohn-Spirale ist längst noch nicht gebannt", heisst es.

Marvell nach Zahlen leichter

Im vorbörslichen US-Aktienhandel geht es für die Aktien von Marvell Technology deutlich nach unten. Das Halbleiter-Unternehmen enttäuschte mit den Ergebnissen für das dritte Quartal und blieb auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal hinter den Erwartungen der Analysten. Die Aktie reduziert sich um 4,6 Prozent.

Für die Papiere von Ulta Beauty geht es um 0,1 Prozent nach unten. Die Kette von Beauty Stores übertraf beim Umsatz die Erwartungen der Analysten, wogegen der Nettogewinn diese verfehlte. Jedoch wurde der Ausblick für das Gesamtjahr nach oben genommen.

Asana knicken um 14 Prozent ein. Das Unternehmen, dass unter anderem eine mobile Arbeitsmanagement-Plattform anbietet, übertraf zwar mit den Zahlen für das dritte Quartal die Prognosen der Analysten, gab allerdings einen schwachen Umsatzausblick für das vierte Quartal.

Der Dollar zeigt nach den Arbeitsmarktdaten Stärke, der Dollarindex steigt um 0,7 Prozent. Am Anleihemarkt kommt es zu massiven Verkäufen, die Zehnjahresrendite steigt um 10 Basispunkte auf 3,61 Prozent.

Die Ölpreise tendieren minimal im Plus. Die Teilnehmer warten auf die Opec+-Sitzung am Sonntag. Am Montag beginnt überdies das Einfuhrverbot der EU für russisches Erdöl.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,37 +14,8 4,22 364,1

5 Jahre 3,79 +12,4 3,67 253,0

7 Jahre 3,72 +13,2 3,59 228,1

10 Jahre 3,61 +10,3 3,51 210,2

30 Jahre 3,69 +9,4 3,60 179,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:00 Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0449 -0,7% 1,0528 1,0495 -8,1%

EUR/JPY 142,00 -0,3% 142,25 142,61 +8,5%

EUR/CHF 0,9848 -0,1% 0,9866 1,0651 -5,1%

EUR/GBP 0,8596 +0,1% 0,8604 0,8567 +2,3%

USD/JPY 135,87 +0,4% 135,10 135,84 +18,0%

GBP/USD 1,2157 -0,8% 1,2235 1,2251 -10,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0621 +0,3% 7,0462 7,0536 +11,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.886,38 -0,5% 16.927,23 16.949,90 -63,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,32 81,22 +0,1% +0,10 +17,4%

Brent/ICE 86,98 86,88 +0,1% +0,10 +20,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 133,00 139,26 -4,5% -6,26 +110,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,87 1.803,30 -1,1% -19,43 -2,5%

Silber (Spot) 22,38 22,73 -1,5% -0,34 -4,0%

Platin (Spot) 1.010,25 1.045,00 -3,3% -34,75 +4,1%

Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,3% -0,01 -13,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

