Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’391 -0.2%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9303 0.1%  EStoxx50 5’796 0.8%  Gold 4’370 0.9%  Bitcoin 69’897 1.7%  Dollar 0.7911 0.2%  Öl 62.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Jahr
Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
Nestlé-Aktie stabil: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft
TUI-Aktie nach Jahreshoch erneut fester: Neue Marketingkampagne und Dividende im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Hyperscale Data Aktie 139830660 / US09175M8047

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.12.2025 18:50:40

MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen kaum bewegt

Hyperscale Data
4.70 EUR -6.04%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Am vorletzten Handelstag des Jahres bewegt sich die Wall Street am Dienstag nach den Vortagesabgaben kaum. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 48.398 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite stagnieren. Am Aktienmarkt wird - anders als an den meisten anderen Börsen - auch am Silvestertag regulär gehandelt, während am Anleihemarkt der Handel am Silvestertag früher als üblich endet. Geopolitische Entwicklungen wie den offenbar vor einigen Tagen erfolgten US-Angriff auf Hafenanlagen in Venezuela, die neuen Eskalationen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder die neuen US-Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump gegenüber Iran sowie das chinesische Säbelrasseln vor Taiwan laden weiterhin nicht zu Käufen an der Börse ein.

Günstige Konjunkturdaten hieven die Aktienindizes nur kurz über ihre Tagestiefs. Der Einkaufsmanagerindex aus Chicago hat sich im Dezember deutlich verbessert, blieb aber gleichwohl unter der Expansionsschwelle. Damit bleiben Zinssenkungsspekulationen trotz einer Verbesserung der konjunkturellen Aussichten in der Region intakt - eine günstige Kombination für den Aktienmarkt. Aktuell wird für den Zinsentscheid Ende Januar eine Zinssenkung zu 16 Prozent eingepreist, für den Termin im März mit etwa 52 Prozent. Die US-Geldmärkte preisen derzeit zwei Zinssenkungen 2026 ein.

Die nächsten Impulse könnte das im späten Handelsverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Zinssitzung setzen. "Alle Entscheidungsträger, die auf der Sitzung in diesem Monat für stärkere Zinssenkungen plädierten, könnten dies mit Sorgen um die Beschäftigung begründet haben, während diejenigen, die sich gegen eine Zinsänderung aussprachen, auf die von ihnen beobachteten Inflationstrends hätten verweisen können. Jedes dieser im Protokoll detailliert aufgeführten Argumente lieferte Anlegern potenziell tiefere Einblicke darin, welche Trends die Notenbanker beobachten und worauf bei einlaufenden Wirtschaftsdaten zu achten ist", erläutert Marktstratege Joe Mazzola von Charles Schwab.

Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um einen Basispunkt auf 4,13 Prozent. Auch am Rentenmarkt könnte das Fed-Protokoll für neuen Schwung sorgen. Der Dollar-Index tendiert 0,1 Prozent höher. Anleger nähmen vor Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls eine vorsichtige Haltung ein, urteilt Analyst Joseph Dahrieh von Tickmill. Sollte das Protokoll deutlich auf weitere Zinssenkungen im Jahr 2026 hindeuten, könnte dies den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen belasten, meint er weiter.

Bei den Ölpreisen halten sich tendenziell treibende Geopolitik und überraschend gestiegene US-Rohöllagerbestände die Waage. Mehr Bewegung gibt es erneut bei den Edelmetallpreisen. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen auf den Rekordniveaus am Vortag erholen sich die Preise von Gold und Silber nun wieder etwas.

Unter den Einzelaktien zeigen sich Meta Platforms 1,2 Prozent fester. Die Facebook-Mutter kauft ein in Singapur beheimatetes Startup für mehr als 2 Milliarden Dollar auf. Boeing kommen um 2 Prozent voran. Das Unternehmen hat von der US-Luftwaffe einen Auftrag im Wert von bis zu 8,6 Milliarden Dollar für den Bau von Kampfflugzeugen für die israelische Luftwaffe erhalten.

An Tesla (+0,4%) prallt eine selbst erstellte Zusammenfassung von vorsichtigeren Analystenschätzungen für das laufende Quartal als der Konsens von Factset ab. Die Aktie des Goldschürfers Newmont erholen sich nach dem Rücksetzer am Vortag um 2,7 Prozent, das Papier des Silberförderers Hecla Mining gewinnt 2,8 Prozent. Hyperscale Data steigen um 2,3 Prozent nach dem Ausweis hoher Bitcoin-Reserven.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.397,94 -0,1% -63,99 +13,9%

S&P-500 6.904,42 -0,0% -1,32 +17,4%

NASDAQ Comp 23.468,72 -0,0% -5,63 +21,6%

NASDAQ 100 25.520,14 -0,0% -5,42 +21,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD

EUR/USD 1,1758 -0,1% 1,1767 1,1756 +13,7%

EUR/JPY 183,90 +0,1% 183,67 183,59 +12,8%

EUR/CHF 0,9303 +0,1% 0,9291 0,9287 -1,0%

EUR/GBP 0,8729 +0,1% 0,8716 0,8712 +5,3%

USD/JPY 156,37 +0,2% 156,03 156,12 -0,8%

GBP/USD 1,3470 -0,2% 1,3502 1,3494 +7,9%

USD/CNY 7,0318 +0,0% 7,0312 7,0324 -2,5%

USD/CNH 6,9907 -0,1% 6,9987 7,0001 -4,6%

AUS/USD 0,6702 +0,1% 0,6693 0,6690 +8,1%

Bitcoin/USD 88.582,60 +1,5% 87.232,35 87.544,55 -7,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,06 58,08 -0,1% -0,03 -19,3%

Brent/ICE 61,96 61,94 +0,0% 0,02 -17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.373,27 4.330,40 +1,0% 42,87 +65,0%

Silber 77,60 72,18 +7,5% 5,43 +150,0%

Platin 1.899,97 1.791,70 +6,0% 108,27 +104,5%

Kupfer 5,49 5,49 0% 0,00 +33,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 12:50 ET (17:50 GMT)

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Verkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Erneute Störung des Onlinebankings
Realty Income-Aktie zeigt wenig Bewegung trotz Investition und Dividendenschritt
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagnachmittag tiefer
Meta-Aktie fester: Milliarden-Zukauf von Manus - KI-Sprung voraus?
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
Neuer Millionenauftrag für DroneShield: Aktie dennoch leichter
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

finanzen.net News

Datum Titel
18:14 ROUNDUP 4/Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestört
18:03 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch
18:03 Aktien Wien Schluss: ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch
17:59 Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch
17:52 Was Menschen mit ungeliebten Weihnachtsgeschenken machen
17:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight'
17:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight'
17:43 Selenskyj kündigt neues Treffen mit Trump in Paris an
17:36 US-Anleihen: Leichte Kursverluste
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Januar 2026