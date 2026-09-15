Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’806 -0.5%  SPI 19’452 -0.4%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’447 0.0%  Euro 0.9441 0.0%  EStoxx50 6’257 -0.1%  Gold 4’278 -0.5%  Bitcoin 62’902 -1.7%  Dollar 0.8181 0.1%  Öl 106.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hohe Ölpreise bremsen: Warum die Aktien-Rally laut Analysten trotzdem nicht gefährdet ist
DroneShield-Aktie im Rückwärtsgang: Partnerschaft mit AIM Defence verpufft an der Börse
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
Suche...
ETF Sparplan

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 13:26:40

MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Aktien und Anleihen von Tagestiefs erholt

Siemens Energy
126.40 CHF 1.30%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nach einem schwachen Start in den Dienstag zeigen sich die Börsen in Europa zur Mittagszeit nur noch mit kleinen Einbussen. Für etwas Entspannung sorgen von den Tages- und Mehrjahreshochs zurückkommende Anleiherenditen. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt bei 3,53 Prozent, 4 Basispunkte unter dem Tageshoch. Sie bewegt sich damit auf dem höchsten Niveau seit 2009. Die von den Marktteilnehmern besonders stark beachtete US-Zehnjahresrendite, die am Vortag die 5-Prozent-Marke knackte, liegt bei 5,00 Prozent. Im Tageshoch waren es schon 5,04 Prozent gewesen.

Auch beim Ölpreis entspannt sich die Lage leicht. Er steigt nur noch um 0,4 Prozent auf gut 106 Dollar, wurde aber auch schon gut 2 Dollar höher gesehen. Aus der Krisenregion Nahost gibt es nach den jüngsten Nachrichten über eine weitere Verschlechterung der Versorgungsperspektiven keine Neuigkeiten.

Der DAX gibt minimal nach auf 25.419 Punkte, der Euro-Stoxx-50 büsst ebenfalls 0,1 Prozent ein. Der Dollar zeigt mit der Erwartung einer US-Leitzinserhöhung am Mittwoch weiter Stärke. Der Euro geht mit 1,1540 Dollar um.

Nach Meinung mancher Akteure geht ein Teil des Renditeanstiegs auf Zweifel am Willen der US-Notenbank zurück, entschlossen gegen die Inflation vorzugehen. Sollte sie daher am Mittwoch die US-Zinsen erhöhen und sich falkenhaft für die Zukunft äussern, könnte das sinkende Renditen zur Folge haben und die Börsen stützen. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürfte sich aber kaum noch jemand weiter aus dem Fenster lehnen wollen, heisst es zur Kaufzurückhaltung.

Bei KI-Aktien hat der Verkaufsdruck vom Vortag nach den aufgekommenen Sorgen vor einer zu schnellen KI-Weiterentwicklung, die Sicherheitsbedenken aussen vorlässt, vorerst ausgelaufen. Kräftigere Erholungsbewegungen bleiben aber aus. ASML und BE Semiconductor steigen um rund 1,2 Prozent, Infineon und Aixtron liegen 0,7 bzw. 0,2 Prozent höher. Siemens Energy steigen um 0,3 Prozent.

Branchenseitig liegen Versorgeraktien vorne mit einem Subindex-Plus von 0,6 Prozent. Am Ende rangieren Papiere von Finanzdienstleistern, der Stoxx-Subindex verliert 1,4 Prozent, Der Stoxx-Subindex der Banken gibt um 0,4 Prozent nach. UBS büssen 2,7 Prozent ein, Deutsche Bank verlieren ähnlich deutlich. Marktteilnehmer verweisen dazu auf Aussagen des Bank-of-America-Chefs zu weitgehend stagnierenden Handelserträgen und Investmentbanking-Gebühren. Die UBS-Aktie steht daneben mit einer Abstimmung über einen abgeschwächten Regulierungsvorschlag im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen im Blick.

Schwach liegen deutsche Chemieaktien im Markt. Lanxess verlieren nach einem deutlich gesenkten Kursziel durch JP Morgan 4,3 Prozent. Die Analysten sehen Gegenwind durch hohe Energiekosten. BASF und Brenntag geben um je rund 1,5 Prozent nach. Evonik fallen nach einer Herabstufung durch Morgan Stanley um 2,2 Prozent.

Luxusaktien leiden nur vereinzelt darunter, dass neue Einzelhandelsdaten aus China ein enttäuschendes Wachstum zeigten. "Die Nachfrage der chinesischen Kunden ist 'das' Thema bei Luxus", sagt ein Händler. LVMH und Richemont verlieren rund 2 bzw. 1,3 Prozent. Kering, Moncler oder Burberry bewegen sich kaum.

Axa zeigen sich kaum verändert. Der französische Versicherer will nach Jahren der Umstrukturierung Marktanteile gewinnen und den Gewinn in den nächsten Jahren steigern.

Deutz geben um 2,9 Prozent nach. Der Motorenhersteller hat eine Kapitalerhöhung um 10 Prozent im Schnellverfahren vorgenommen, die den Gewinn verwässert. Der Zeitpunkt sei aber gut gewählt, weil die Konsensschätzungen und der Kurs nach der Genehmigung der Übernahme von FFG deutlich gestiegen seien, so die Analysten der DZ Bank. Um 4,7 Prozent nach unten geht es für Washtec. Der Waschstrassenbauer hat wegen einer hinter den Erwartungen zurückbleibenden Geschäfts- und Ergebnisentwicklung den Ausblick für das laufende Jahr kassiert.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.253,52 -0,1 -6,86 6.260,38 8,0

Stoxx-50 5.308,94 -0,2 -10,73 5.319,67 7,9

DAX 25.419,32 -0,1 -21,49 25.440,81 3,8

MDAX 31.114,26 +0,2 57,10 27.039,42 1,6

TecDAX 3.964,00 +0,1 3,25 3.091,28 9,4

SDAX 18.196,91 +0,1 14,91 13.062,07 6,0

FTSE 10.682,22 -0,1 -15,35 10.697,57 7,5

CAC 8.102,79 -0,2 -14,99 8.117,78 -0,6

SMI 13.793,84 -0,6 -84,70 13.878,54 4,0

ATX 6.757,68 -0,1 -5,54 6.763,22 26,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:46

EUR/USD 1,1539 -0,1 -0,0008 1,1547 1,1557

EUR/JPY 178,65 +0,2 0,4300 178,22 178,4700

EUR/CHF 0,9437 -0,0 -0,0001 0,9438 0,9430

EUR/GBP 0,8557 +0,1 0,0005 0,8552 0,8559

USD/JPY 154,8 +0,3 0,4500 154,35 154,4100

GBP/USD 1,3482 -0,1 -0,0013 1,3495 1,3501

USD/CNY 6,7117 +0,1 0,0035 6,7082 6,7082

USD/CNH 6,7114 +0,0 0,0028 6,7086 6,7080

AUS/USD 0,713 -0,1 -0,0007 0,7137 0,7144

Bitcoin/USD 77.073,44 -2,6 -2.022,06 79.095,50 78.678,74

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,35 +1,0 0,96 101,39

Brent/ICE 106,13 +0,4 0,45 105,68

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.285,14 -0,3 -12,75 4.297,89

Silber 63,21 -0,0 -0,02 63,23

Platin 1.771,25 +0,7 11,82 1.759,43

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.