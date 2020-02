LUKB zahlt Additional-Tier-1-Anleihe vorzeitig zurück

Luzern (awp) - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) zahlt die mit einem Coupon in Höhe von 2,25 Prozent ausgestattete Additional-Tier-1-Anleihe vorzeitig zurück. Die Rückzahlung der 130 Millionen Franken werde am 6. März vorgenommen, teilte die Bank am Montagabend mit.

Die LUKB hatte das Papier mit einem vorzeitigen Kündigungstermin am 5. Februar 2015 emittiert mit Liberierung am 6. März desselben Jahres. Die Anleihe trägt die Valorennummer 26'969'765 (ISIN CH0269697659).

mk/ra