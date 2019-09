LFDE weitet soziales und ökologisches Engagement aus

LFDE – La Financière de l’Échiquier

Soziales und gemeinschaftliches Engagement für die

Access to Medicine Foundation

Access to Medicine Foundation

Access to Medicine-Index

Gemeinschaftsinitiativen

Engagement im Umweltschutz gemäss den PRI-Prinzipien der Vereinten Nationen

Sonia Fasolo, SRI-Fondsmanagerin von La Financière de l’Echiquier.