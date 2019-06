LafargeHolcim will 2036 fällige Anleihen über 600 Mio USD zurückkaufen

Zweck des Rückkaufs sei es unter anderem, die Bilanz der LafargeHolcim -Gruppe nach den jüngsten Anlagenverkäufen zu entlasten sowie die Finanzierungskosten zu optimieren, teilte LafargeHolcim am Mittwoch mit.

Das Angebot beginnt per sofort und läuft am 19. Juni 2019 um 17.00 Uhr Eastern Standard Time (New Yorker Zeit) aus. Die Andienung durch die Investoren könne von diesen bis zu diesem Zeitpunkt jederzeit wieder zurückgezogen werden, danach jedoch nicht mehr, hiess es weiter.

kw/

Zürich (awp)