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07.08.2026 12:57:36

Korr Anleihe: Freiburger Kantonalbank nimmt 150 Millionen Franken bis 2033 auf

(Die Freiburger Kantonalbank hat die Anleihe begeben, der Kanton Freiburg ist Guarantor.)

Zürich (awp) - Die Freiburger Kantonalbank nimmt in Eigenregie und unter Garantie des Kantons Freiburg eine Anleihe zu folgenden Konditionen auf: 

Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,9575%
Emissionspreis:  100,000%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 08.09.2033
Liberierung:     08.09.2026
Yield to Mat.:   0,9575%
Spread (MS):     +46 BP
Spread (Govt.):  +67,4 BP
ISIN:            CH1596571526
Rating:          AA/Aaa (ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 07.09.2026

dm/ra

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