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07.08.2026 12:57:36
Korr Anleihe: Freiburger Kantonalbank nimmt 150 Millionen Franken bis 2033 auf
(Die Freiburger Kantonalbank hat die Anleihe begeben, der Kanton Freiburg ist Guarantor.)
Zürich (awp) - Die Freiburger Kantonalbank nimmt in Eigenregie und unter Garantie des Kantons Freiburg eine Anleihe zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,9575% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 7 Jahre, bis 08.09.2033 Liberierung: 08.09.2026 Yield to Mat.: 0,9575% Spread (MS): +46 BP Spread (Govt.): +67,4 BP ISIN: CH1596571526 Rating: AA/Aaa (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 07.09.2026
dm/ra
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