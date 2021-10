Kommentar von Matt Peron, Director of Research bei Janus Henderson Investors zum US-Payroll Report vom 8. Oktober

„Der US-Arbeitsmarktbericht von heute Morgen war eine Pleite. Er blieb weit hinter den hohen Erwartungen zurück, zumindest gemessen an den Schlagzeilen. Die Beschäftigung war jedoch hoch, was darauf hindeutet, dass sich die Kernwirtschaft weiterhin auf einem robusten Wachstumspfad befindet. Der Bericht deutet darauf hin, dass die Gewinne – angetrieben durch einen starken Verbraucher – weiter steigen werden, was für die Aktienmärkte von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus könnte der Bericht die Diskussion über eine Änderung der Fed-Politik anregen, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Tapering. Wir halten dies jedoch für unwahrscheinlich.“



Janus Henderson Group (JHG) ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Aufgabe darin sieht, Anleger beim Erreichen ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Dazu wird ein breites Spektrum von Lösungen angeboten, wie Aktien-, Anleihen-, quantitative Aktien-, Multi-Asset- und alternative Strategien. Janus Henderson verwaltet per 30. Juni 2021 ein Anlagevermögen von etwa 428 Milliarden US-Dollar und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 25 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.





