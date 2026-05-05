Kineo Finance lanciert Going-Public-Wandelanleihe

Basel (awp) - Die Investmentgesellschaft Kineo Finance plant die Ausgabe einer Going-Public-Wandelanleihe im Umfang von mindestens 20 Millionen Franken. Dabei besteht die Möglichkeit, den Nominalwert bis auf 30 Millionen zu erhöhen.

Diese an der Schweizer Börse SIX kotierte Wandelanleihe biete den Anlegern die Möglichkeit, die Investition bei einem allfälligen Börsengang in Kineo-Aktien umzuwandeln, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Sofern bis 12 Monate vor Fälligkeit kein IPO erfolgen, werde das Papier zu 110 Prozent zurückbezahlt.

Die Anleihe weist eine Laufzeit von 5 Jahren auf und wird mit einem Coupon zwischen 3,0 und 3,5 Prozent ausgestattet, wie aus den Angaben weiter hervorgeht. Das Datum für die Liberierung ist der 20. Mai, wobei die definitiven Konditionen bis am 8. Mai bekanntgegeben werden.

Den Nettoerlös will Kineo laut der Mitteilung für Investitionen in neue Geschäftsbereiche sowie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen.

Kineo bietet mit ihren 23 Mitarbeitenden laut den Angaben Finanzierungslösungen vor allem für technologiegetriebene Hardware-Firmen an. Die massgeschneiderten Lösungen sollen die Firmen bei einem Markteintritt und der Skalierung ihres Geschäfts unterstützen.

Hardware-as-a-Service-Firmen könnten zum Beispiel über sogenannte Venture-Leasing-Lösungen ihre Hardware-Verkäufe in nachhaltige und wiederkehrende Umsätze umwandeln. Kineo ist damit in Europa und in Nordamerika tätig und unterhält Tochterfirmen in Deutschland, Grossbritannien und in den USA.

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