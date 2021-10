Jiangsu Nantong Sanjian Const. Grp. Co., Ltd. -- Moody's withdraws Jiangsu Nantong Sanjian Construction's rating for business reasons

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt ist kaum verändert in den Mittwochshandel gestartet, während der deutsche Leitindex zum Start leicht nachgibt. An den Märkten in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte leichtere Notierungen. An der Wall Street war am Dienstag ein freundlicher Handel zu beobachten.