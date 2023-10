J. Safra Sarasin baut Anleihekapitalmarktgeschäft mit neuem Team aus

Zürich (awp) - Die Bank J. Safra Sarasin verstärkt ihr Anleihe-Kapitalmarktgeschäft und heuert dazu ein ganzes Team an. Dieses ist in Zürich angesiedelt und am 2. Oktober gestartet.

Das Team, dessen Mitglieder zum grössten Teil von der Credit Suisse zur Bank J.Safra Sarasin wechseln, werde sich auf die Emission und das Underwriting von Anleihen in Schweizer Franken für Emittenten konzentrieren, wie einer Mitteilung der Bank vom Donnerstag zu entnehmen ist. Es bestehe aus Fachleuten, die die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich festverzinsliche Wertpapiere abdecken. Dies werde es der Bank J. Safra Sarasin ermöglichen, Emittenten und Anlegern einen "aussergewöhnlichen Service" zu bieten, der sich auf die Bereiche Origination, Sales, Secondary Market-Making sowie Transaction Advisory und Inhouse Documentation stützt.

Die Spezialisten des Deal-Teams verfügten über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz mit mehr als 20 Jahren Kapitalmarkterfahrung im Bereich der festverzinslichen Kapitalmärkte. Sie waren in den vergangenen Jahren die treibende Kraft hinter mehreren bedeutenden Transaktionen auf dem Schweizer Kapitalmarkt, wie die Bank weiter schreibt.

Die Nachrichtenagentur AWP hatte bereits Ende Juni darüber berichtet, dass die Bank J.Safra Sarasin ein Kapitalmarktteam aufbauen wolle und dazu Fachleute von der Credit Suisse angeworben hat.

Damit stösst J.Safra Sarasin in die Lücke vor, die die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS hinterlassen hat. Vor dem Zusammenschluss war die Credit Suisse die führende Bank am Schweizerfranken-Anleihekapitalmartkgeschäft.

