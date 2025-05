Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030, Kupon 11,00%-12,50% p.a.

IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute das öffent­liche Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gestartet.



Bedingungen des öffentlichen Angebots



Das Gesamtvolumen der neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 von bis zu 175 Mio. Euro entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 100 Euro. Der Zinssatz, der während der ersten 48 Monate nach dem Emissionstag der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 halbjährlich und danach vierteljährlich bis zum Fälligkeitstag zu zahlen ist, wird voraussichtlich zwischen 11,00%-12,50% p.a. liegen. Der endgültige Zinssatz und das Volumen der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 werden am oder um den 30. Mai 2025 auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungsangebote bekannt gegeben.



Die Emission der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 175 Mio. Euro dient dem teilweisen Umtausch der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin in die EUR-Anleihen 2025/2030, die den Inhabern der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin angeboten werden, die bereit sind, an dem Angebot teilzunehmen, sowie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und allgemeinen Unternehmenszwecken (einschliesslich des Wachstums des Kreditportfolios der Gruppe).



Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446).



Zeichnungsmöglichkeit



Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot an Privatanleger beginnt heute, am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und Litauen. Die Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt am 22. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ.



Die Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).



Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für die Annahme von Aufträgen zu erfahren.



Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder um den 6. Juni 2025 erfolgen.



Zulassung zum Handel



Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 6. Juni 2025 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.



Investorenpräsentation



CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:



Webcast in englischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_61hdZ3BVRQqkGh2AJSb1Gw

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: iute.com/investor/prospectus/.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: iute.com/investor/prospectus/.



Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) agiert als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.



Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Zeichnung der EUR-Anleihe 2025/2030 sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter: iute.com/investor/prospectus/.



www.fixed-income.org