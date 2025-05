Iute Group begibt 140 Mio. neue Euro Senior Secured EUR-Anleihe 2025/2030, Kupon 12,00%

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einer führenden euro­päischen Finanz­gruppe, hat heute neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Zinssatz von 12% im Gesamt­volumen von 140 Mio. Euro erfolgreich begeben. Die teil­weise Refinan­zierung in Höhe von 78 Mio. Euro der EUR-Anleihe 2021/2026 ist damit vorzeitig erfolgt.



Bei einer regen Nachfrage bestehender Investoren nach dem Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 in Höhe von rund 52,5 Mio. Euro standen Neuzeichnungen in Höhe von rund 87,5 Mio. Euro zu Buche. Damit signalisierten institutionelle Investoren aus Europa und den Vereinigten Staaten breite Unterstützung für die Emission der neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030. Privatanleger zeichneten Anleihen im Volumen von 11 Mio. Euro.



Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Zunächst möchten wir unseren bestehenden Investoren für ihre kontinuierliche Unterstützung danken, die zum erfolgreichen Umtausch von EUR-Anleihen 2021/2026 im Wert von rund 52,5 Mio. Euro in EUR-Anleihen 2025/2030 geführt hat. Zweitens möchten wir unseren neuen institutionellen Investoren und Privatanlegern aus Europa und den Vereinigten Staaten für ihren Beitrag zum Wachstum der Iute Group zu attraktiven Konditionen danken und sie herzlich willkommen heissen. Die Erhöhung des Kupons der EUR-Anleihen 2025/2030 auf 12% spiegelt die neue Realität seit 2021 wider: Der Euribor ist um mehr als 2 Prozentpunkte gestiegen und die Zinsen für US-Treasury Bills haben um mehr als 3 Prozentpunkte zugelegt. Wir bei Iute sind daher dankbar, dass die Finanzierungskosten im Verhältnis zu den Gesamtkapitalkosten gesunken sind und das Vertrauen der Investoren weiterhin stark ist. Dank der harten Arbeit des gesamten Iute-Teams in allen Iute-Ländern verfügt die Iute Group nun über eine stabile Kapitalstruktur bis 2030. Wir beabsichtigen, auch in Zukunft Anleihen im Einklang mit den Wachstumsbedürfnissen unserer Kunden zu begeben. Unterdessen bauen wir unser Ökosystem, unser Kreditportfolio und andere Wertströme weiter aus, unterstützt durch eine starke Rentabilität.“



Das Settlement ist für oder um den 6. Juni 2025 vorgesehen. Die Handelsaufnahme der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 soll am oder um den 9. Juni 2025 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange erfolgen.



Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026, die sich für einen Umtausch ihrer Anleihen in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 entschieden haben, erhalten eine Barprämie in Höhe von 2,50 Euro pro umgetauschter Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements. Anleihegläubiger, die sich für eine Andienung ihrer Anleihen gegen Barvergütung entschieden haben, erhalten EUR 99,00 je Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Cash Settelments. Das Cash Settlements findet am oder um den 16. Juni 2025 statt.



Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) begleiten die Transaktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.



