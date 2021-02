Inflationserwartungen in Europa bleiben hinter den USA zurück

„Die Inflation könnte in den USA zwar mehrere Monate lang über 2 % steigen, doch dies dürfte für die Fed eine Erleichterung darstellen und scheint zu diesem Zeitpunkt nicht problematisch zu sein. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei einigen der grossen Broker-Dealer, die kürzlich ihre BIP-Prognosen für 2021 erhöht haben. Bank of America und Goldman Sachs haben kürzlich ihre Prognosen für das US-BIP 2021 von 6,0% auf 6,5% bzw. von 6,5% auf 7,0% erhöht. Dennoch liegen ihre 12-Monats-Prognosen für die PCE-Kernrate für Q4 2021 beide bei relativ zahmen 1,8%.



Während die Inflationserwartungen in den USA in letzter Zeit stark angestiegen sind - die 5-Jahres-Inflationsswaps sind um etwa 50 Basispunkte auf fast 2,5% gestiegen -, bleiben die Inflationserwartungen in Europa mit 5-Jahres-Inflationsswaps bei etwa 1,25% aussergewöhnlich schwach. Der Abstand von fast 125 Basispunkten zwischen den USA und Europa übertrifft die jüngsten Ausschläge in den Jahren 2010 und 2013 und unterstreicht die Notwendigkeit, dass die EZB bei der Überprüfung der Rahmenbedingungen den langfristigen Abwärtstrend der Inflationserwartungen berücksichtigt.



Die Erwartungen für die endgültige Fed-Funds-Rate haben 2,0 % überschritten und sind möglicherweise auf dem Weg zu 2,5%, was der langfristigen Prognose der Fed entspricht.



Angesichts des jüngsten Ausverkaufs der Renditen in Verbindung mit den Kommentaren von EZB-Präsidentin Lagarde, dass sie "die Entwicklung der längerfristigen nominalen Anleiherenditen genau beobachtet", haben wir eine neutralere Haltung eingenommen.“





