iliad hat 7-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert, Kupon 5,625%

Der Internet- und Mobilfunkanbieter iliad hat einen Corporate Bond im Volumen von 500 Mio. Euro platziert. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 7 Jahren (bis 15. Februar 2030) und werden mit 5,625% pro Jahr verzinst.



Die Transaktion, die eine starke Nachfrage von Investoren hervorrief, wird es der Gruppe ermöglichen, weiterhin von den verbesserten Marktbedingungen seit Ende 2022 zu profitieren und einen Teil ihrer bestehenden Bankschulden durch Stärkung ihrer Finanzstruktur und Liquidität zu refinanzieren und gleichzeitig die Fälligkeitenstruktur zu verbessern.



Mit dieser Emission – die von Moody's, S&P bzw. Fitch mit Ba2/BB/BB-Ratings für vorrangige unbesicherte Anleihen bewertet wurde – konsolidiert iliad ihr Liquiditätsprofil weiter, parallel zu den im Juli eingerichteten Bankenfinanzierungslinien in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro 2022 und die von der Europäischen Investitionsbank (EIB) im Dezember 2022 gewährte bilaterale Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen Euro.



Nicolas Jaeger, Group Deputy CEO – Finance, kommentiert im Namen der iliad-Gruppe: „Wie bei unseren früheren Anleiheemissionen spiegelt diese Transaktion ein proaktives und umsichtiges Management der Liquidität der Gruppe wider und bestätigt erneut die Unterstützung der Investoren für unsere europäische Konvergenzstrategie“.



BofA Securities, BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, JP Morgan, Natixis, RBC Capital Markets, Santander, SMBC Nikko, Société Générale und UniCredit fungieten Joint Lead Manager und CIC, Helaba und MUFG waren Co-Manager der Anleiheemission.



Zur iliad-Gruppe gehören Free in Frankreich, iliad in Italien und Play in Polen. iliad hat über 16.500 Mitarbeiter, die 45,3 Millionen aktive Abonnenten betreuen, die Gruppe erwirtschaftete 2021 einen Pro-Forma-Umsatz von 7,6 Mrd. Euro.

www.iliad.fr/en



https://www.fixed-income.org/

Logo: © iliad