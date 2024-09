Idorsia: Geänderte Bedingungen der ausstehenden Wandelanleihe in Kraft - Aktie tiefrot

Es ist laut dem Unternehmen kein Rekurs gegen die vorgesehene Lieferung von Idorsia -Aktien als Gegenleistung für die Änderung der Anleihebedingungen eingegangen.

Demnach erhalten die Obligationäre, die am heutigen Tag Wandelanleihen halten oder bis zum heutigen Tag gekauft haben, eine Zustimmungsgebühr, wie Idorsia am Montagabend mitteilte. Dagegen erhalten die Anleihegläubiger, die die Anleihe am 3. September 2024, dem Ex-Datum, oder nachher kaufen, keine Zustimmungsgebühr. Idorsia werde die Zustimmungsgebühr am 5. September 2024 übertragen.

Eine Gläubigerversammlung hatte im Mai einer Änderung der Konditionen der Wandelanleihe über 200 Millionen Franken mit Fälligkeit am 17. Juli 2024 zugestimmt. Konkret soll der Wandlungspreis auf 6,00 von derzeit 33,95 Franken gesenkt und das Fälligkeitsdatum um sechs Monate auf den 17. Januar 2025 verlängert werden. Als Gegenleistung dafür liefert Idorsia 8 Millionen Aktien an die Anleihegläubiger.

Idorsia-Titel verlieren an der SIX zwischenzeitlich 5,95 Prozent auf 1,93 Schweizer Franken.

Allschwil (awp)