Homann Holzwerkstoffe: Vorzeitige Schliessung des Orderbuchs der Anleihe 2021/26 bereits heute, 2. März 2021, 12:00 Uhr

Die dritte Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH ist sowohl bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern als auch bei Privatanlegern auf grosses Interesse gestossen. Aufgrund der hohen Nachfrage über alle Distributionsformate wird der gestern angelaufene Angebotszeitraum für die Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19; WKN: A3H2V1) im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse verkürzt und endet bereits heute, 2. März 2021, um 12:00 Uhr. Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 4. März 2021 vorgesehen.Weitere Details zum Emissionsvolumen sowie zur Zuteilung werden zeitnah nach Beendigung des Angebotszeitraums bekannt gegeben.Eine Analyse zur neuen Homann-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:Über Homann HolzwerkstoffeDie Homann Holzwerkstoffe Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See sowie an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Anleihen notiert.