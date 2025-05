Homann Holzwerkstoffe grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf 7,00%-7,50% p.a. ein

Die Homann Holz­werkstoffe GmbH, einer der führenden euro­päischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaser­platten für die Möbel-, Türen- und Beschich­tungs­industrie, hat heute die Zinsspanne der neuen Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 (WKN A4DFTR, ISIN NO0013536169) auf 7,00%-7,50% p.a. eingegrenzt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Basis der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr. Das Umtauschangebot endete bereits am gestrigen Donnerstag, 15. Mai 2025, um 18:00 Uhr. Bislang wurde eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern verzeichnet.



Die neue Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro. Das Unternehmen wird den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.



Weitere Details zur neuen Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe einschliesslich einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich massgebliche Wertpapierprospekt finden sich auf der Website des Emittenten unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/.



Eine ausführliche Einschätzung zur Anleihe ist auf folgender Website zu finden:

https://www.fixed-income.org/anleihen-check/homann-holzwerkstoffe-starker-track-record-kupon-650-750-pa.html



Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Eckdaten der Homann Holzwerkstoffe-Anleihe

Emittent Homann Holzwerkstoffe GmbH Status nicht nachrangig, nicht besichert Kupon 7,00%-7,50% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 09.05.-19.05.2025, 12:00 Uhr Umtauschangebot für Anleihe 2021/26 30.04.-15.05.2025 Umtauschprämie 20 Euro (2,0%) Valuta 02.06.2025 Laufzeit 02.06.2032 (7 Jahre) ISIN / WKN NO0013536169 / A4DFTR Ausgabepreis 100% Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market und Nordic ABM der Osloer Börse Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank, Pareto Securities Internet / Wertpapierprospekt https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/anleihe-20252032/