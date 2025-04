Holcim-Abspaltung Amrize schliesst Anleihe im Wert von 3,4 Milliarden Dollar ab

New York (awp) - Das künftig vom Zementkonzern Holcim abgespaltene Unternehmen Amrize hat eine Anleihe im Wert von 3,4 Milliarden Dollar abgeschlossen. Dies sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Börsenkotierung in den USA, teilte Holcim am Montag nach US-Börsenschluss mit.

"Die starke Nachfrage am Markt für unsere Anleihen zeigt, dass die Investoren grosses Vertrauen in Amrize und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens haben", wird der designierte Amrize-CFO Ian Johnston in der Mitteilung zitiert. Damit werde man in den USA in einer starken finanziellen Position starten und sich als Partner für Bauunternehmer positionieren können.

Die Anleihe wurde laut den Angaben mehr als viermal überzeichnet und besteht aus vier Tranchen. Konkret sind das 700 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von zwei Jahren, 700 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von drei Jahren, 1,0 Milliarde Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren und 1,0 Milliarde Dollar mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

Holcim hatte vor einem Jahr angekündigt, das Nordamerika-Geschäft abzutrennen und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA zu kotieren.

ls/