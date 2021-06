Great Neck Union Free School District, NY -- Moody's assigns Aaa to Great Neck UFSD, NY GOs; outlook is stable

Börse aktuell - Live Ticker

Der Heimatmarkt zog am Freitag an. Der deutsche Leitindex legte zu und konnte vorübergehend erstmals über die 15.700-Punkte-Marke klettern. Die US-Börsen verzeichnen Zuwächse. In Fernost konnten sich Anleger vor dem Wochenende nicht auf eine gemeinsame Tendenz einigen.