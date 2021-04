Fort Bend Co. M.U.D. 151, TX -- Moody's assigns A1 to Fort Bend Co. MUD 151, TX's GOULT refunding bonds

Börse aktuell - Live Ticker

Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Markt fester. Auch der deutsche Leitindex schaffte den Sprung ins Plus. Die US-Börsen präsentieren sich am letzten Handelstag der Woche zweigeteilt. Die Indizes in Asien schlugen am Freitag verschiedene Richtungen ein.