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Fresenius Medical Care Aktie 523134 / US3580291066

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Finanzinstrument 10.11.2026 07:21:45

FMC-Aktie: 500-Millionen-Euro-Anleihe erfolgreich platziert

FMC-Aktie: 500-Millionen-Euro-Anleihe erfolgreich platziert

Fresenius Medical Care (FMC) hat eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert.

Fresenius Medical Care
20.60 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Wie FMC mitteilte, wurde die im Februar 2032 fällige Anleihe mit einem Kupon von 4,250 Prozent pro Jahr zu einem Preis von 99,497 Prozent begeben, wodurch sich eine Rendite von jährlich 4,363 Prozent ergibt. Den Emissionserlös will der DAX-Konzern für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, einschliesslich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.

DOW JONES

Weitere Links:

Kaufen für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach DZ BANK-Analyse
Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
FMC stellt Spitze neu auf: Korangy folgt auf Giza

Bildquelle: Fresenius Medical Care

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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