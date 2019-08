Eurizon stärkt die Investment-Abteilung

Eurizon verstärkt sich durch die Schaffung von zwei neuen Teams und bekräftigt damit das feste Bekenntnis zu ESG-Themen und zur Entwicklung des fundamentalen Researchs sowie der Aktivitäten in der Analyse. Angesiedelt sind die neuen Einheiten für Corporate Governance & Sustainability sowie für fundamentales Research in der Investment-Abteilung, die von Alessandro Solina geleitet wird. Die Teams werden von zwei Managern geführt, die umfangreiche Erfahrung in dem jeweiligen Bereich in das Unternehmen einbringen. Auch das Aktien- Team für Italien wurde mit einem neuen Mitglied verstärkt.



Simone Chelini ist seit Anfang Juni Leiter für Corporate Governance & Sustainability und führt das Team von Experten, das schon in den vergangenen Jahren die ESG-Aktivitäten getragen und weiterentwickelt hat. Chelini, der über fast dreissig Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung verfügt, hat für renommierte Investmenthäuser gearbeitet und war von 2016 bis Februar dieses Jahres Koordinator des Management-Komitees von Assogestioni. Die Einheit Corporate Governance & Sustainability besteht aus Fachleuten, die über umfangreiche Erfahrung in Fragen der Umweltverträglichkeit, der sozialen Standards und der guten Unternehmensführung verfügen und die seit Jahren die Anforderungen und die Visionen des Unternehmens auf internationaler Ebene vorangetrieben haben.



Eurizon, Italiens führender Anbieter von nachhaltigen und verantwortungsbewussten Fonds mit einer Palette von 25 spezialisierten Produkten und einem Vermögen von 5,94 Milliarden Euro, hat sich dafür entschieden, die Aktivitäten in diesen Bereichen innerhalb der Investment-Abteilung zu bündeln, um einflussreicher und entscheidender bei der Unterstützung der Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftssystems zu sein, das langfristig Mehrwert für die Kunden schafft. Das Unternehmen, das sich seit über 20 Jahren mit der Entwicklung und Förderung von Regeln und Verhaltensweisen zu diesem Thema beschäftigt, teilt seine Expertise auf europäischer Ebene bei der Definition gemeinsamer regulatorischer Nachhaltigkeitsstandards und leitet die Arbeitsgruppe für Disclosure der European Banking Federation (EBF).



Ebenfalls im Juni hat Eurizon die Einheit für f undamentales Research gegründet , die sich dem fundamentalen Research und der fundamentalen Analyse von europäischen und nordamerikanischen Aktien und der Verwaltung von Vermögenswerten widmet, die in Aktien in diesen entwickelten Märkten investieren. Die Geschäftseinheit, die aus einem Experten-Team besteht, das nach Kompetenzsektoren gegliedert ist, wird von Francesco Sedati geleitet , einem Manager, der zwanzig Jahre lang auf internationaler Ebene im Asset Management studiert und gearbeitet hat und nach zehn Jahren Erfahrung bei JP Morgan Asset Management in London zu Eurizon wechselt.



Das italienische Aktien-Team schliesslich wird durch den Eintritt von Guido Crivellaro verstärkt , der fast dreissig Jahre Erfahrung im Finanzbereich mitbringt, von denen er die vergangenen sechzehn Jahre bei Symphonia SGR als Leiter der Aktienportfolios für Italien tätig waren. Crivellaro verstärkt ein eingespieltes Team unter der Leitung von Francesco De Astis, das alle italienischen Aktienfonds, die PIR- konformen Fonds und den ersten ELTIF in Italien - den Eurizon Italian Fund - umfasst, der Ende Januar 2019 aufgelegt wurde.



"Wir freuen uns sehr, dass wir diese hoch qualifizierten Fachleute in unsere Gruppe aufgenommen haben", erklärte T ommaso Corcos, CEO von Eurizon. "Ihre Ankunft erweitert das Spektrum an erstklassigem Fachwissen innerhalb des Management- Teams von Eurizon abermals. Wir setzen immer mehr Ressourcen für einige der Geschäftsfelder ein, von denen wir glauben, dass sie in Zukunft am nachhaltigsten sein werden. Mit der Bildung der neuen Teams Corporate Governance & Sustainability sowie fundamentales Research wollen wir nicht nur die ESG-Analyse unterstützen und integrieren, sondern zunehmend auch als aktive und verantwortungsbewusste Investoren gegenüber den Unternehmen in unseren Portfolios auftreten".



Eurizon Capital SGR ist das Unternehmen der Asset-Management-Division der Intesa Sanpaolo Gruppe. In Europa verfügt Eurizon über die folgenden Tochtergesellschaften: Eurizon Capital S.A., ein luxemburgischer Vermögensverwalter, mit dem das Wachstum auf den internationalen Märkten entwickelt wird, Epsilon SGR, ein in Italien ansässiges Unternehmen, das auf quantitatives Portfoliomanagement spezialisiert ist. den osteuropäischen HUB bestehend aus VUB AM, einem slowakischen Vermögensverwalter, CIB IFM in Ungarn und PBZ Invest in Kroatien, und in Grossbritannien die Eurizon SLJ Capital LTD (65%), ein Gemeinschaftsunternehmen mit Stephen Li Jen und Fatih Yilmaz (35%), das auf Investmentdienstleistungen und Beratung mit Schwerpunkt bei Fremdwährungsmanagement und makroökonomischem Research spezialisiert ist.



Darüber hinaus ist Eurizon in Asien mit Eurizon Capital (HK) Limited präsent, einer in Hongkong ansässigen Vermögensverwaltungsgesellschaft, und mit einer Beteiligung von 49 Prozent an Penghua Fund Management, einem der führenden chinesischen Vermögensverwalter. Schliesslich ist Eurizon dank der Vermarktung seiner luxemburgischen Fonds in 25 Ländern auf internationalen Märkten aktiv und verfügt über eigene Strukturen in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Spanien.





