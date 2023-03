EUREX/Weiter Rally bei Anleihen - Flucht in sichere Häfen hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter auf Rallykurs befinden sich die Anleihen am Montagmorgen. Die Flucht in sogenannte sichere Häfen wie Staatsanleihen hält angesichts der Sorgen um den Bankensektor an, die am Wochenende durchgedrückte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS beruhigt noch nicht.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 160 Ticks auf 139,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 140,10 Prozent und das Tagestief bei 137,10 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 88.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures springt um 254 Ticks auf 150,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 107 Ticks auf 120,31 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2023 03:43 ET (07:43 GMT)