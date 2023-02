Erste Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Berlin war stark überzeichnet, Kupon 2,75% p.a., Volumen 750 Mio. Euro, Orderbuch umfasste mehr als 5,25 Mrd. Euro

Das Land Berlin hat seine erste Nachhaltigkeitsanleihe (Sustainability Bond) äusserst erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die 10-jährige Anleihe (Laufzeit bis 14.02.2033) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro und wird mit 2,75% p.a. verzinst. In der Effektivverzinsung hat sich ein Finanzierungsvorteil von einem Basispunkt gegenüber konventionellen Anleihen eingestellt.



Die Nachfrage nach der Nachhaltigkeitsanleihe war überragend hoch. In der Spitze sich das Ordervolumen auf mehr als 5,25 Mrd. Euro, damit war die Anleihe siebenfach überzeichnet. Zwei Drittel des Anleihevolumens gingen an Investoren, die als aktiv im ESG-Bereich gelten. Begleitet wurde die Anleiheemission von UniCredit als Strukturierungsberater, die zusammen mit Crédit Agricole CIB, DekaBank, Deutsche Bank und Rabobank federführend waren.



Die Erlöse der Anleihe werden zur Refinanzierung von 18 ökologisch und 18 sozial nachhaltigen Projekten verwendet, die in der unter www.berlin.de/nachhaltigkeitsanleihe veröffentlichten Projektliste beschrieben sind. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der E-Busflotte, das Mischwaldprogramm und das kostenlose Berliner Schulessen.



Finanzsenator Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen) kommentiert: „Die Nachhaltigkeitsanleihe zeigt, dass Finanzpolitik einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Welt besser machen kann. Sie ist ein wichtiges Instrument, um die Bedeutung von ökologischen und sozialen Aspekten bei Entscheidungen von Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu stärken. Der überragende Erfolg der ersten Berliner Nachhaltigkeitsanleihe am Markt zeigt, dass wir uns auf den richtigen Weg gemacht haben. Dieser Anleihe sollen regelmässig weitere folgen. Sie werden auch für Privatanleger zu kaufen sein, da ihre Stückelung 1.000 Euro beträgt. Zunächst wurde die Anleihe bei institutionellen Investoren platziert. Sie wird aber bald am Kapitalmarkt verfügbar sein und kann dann liquide gehandelt werden.”



Eckdaten der ersten Nachhaltigkeitsanleihe des Landes Berlin:

Emittent: Land Berlin

Format: Senior unsecured, Sustainability Bond

Laufzeit: 14.02.2033 (10 Jahre)

Kupon: 2,75% p.a.

Emissionsvolumen: 750 Mio. Euro

Ordervolumen: 5,25 Mrd. Euro

Settlement: 14.02.2023

Stückelung: 1.000 Euro

ISIN: DE000A3MQYP1

Listing: Berlin

Anwendbares Recht: Deutsche Recht

Bookrunners: Credit Agricole CIB, Dekabank, Deutsche Bank, Rabobank, UniCredit

Internet: http://berlin.de/nachhaltigkeitsanleihe



https://www.green-bonds.com/

Foto: Nikolaus Bader auf Pixabay