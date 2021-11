Erste digitale Anleiheemission der SDX in den Startlöchern

Zürich (awp) - Die erste Emission einer Anleihe an der neuen digitalen Schweizer Börse, der "SIX Digital Exchange" (SDX), dürfte demnächst über die Bühne gehen. Und der erste Emittent ist auch gleich die Schweizer Börse SIX selbst.

Wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) am Dienstag mitteilt, hat sie zusammen mit den Grossbanken Credit Suisse und UBS von der SIX das Mandat erhalten, am kommenden Freitag und Montag Telefonkonferenzen für Investoren zu arrangieren.

Dabei soll es um die Emission einer Anleihe in zwei Tranchen, einer herkömmlichen und einer digitalen, gehen. Die Anleihe solle eine kurze bis mittelfristige Laufzeit aufweisen. Die Emission hängt allerdings wie üblich von den Marktbedingungen ab.

Die digitale Tranche soll an der SDX gelistet und über die SDX auch abgerechnet und verbucht werden. Die herkömmliche Tranche werde dagegen wie üblich an der SIX gelistet und auch über das Zahlungssystem SIS der SIX abgewickelt. Die beiden Tranchen sind laut ZKB vollständig untereinander austauschbar.

Die SIX lehnte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP einen Kommentar zu dieser Emission ab. "Wir rechnen damit, dass die erste Transaktion an der SDX bis Ende Jahr von statten geht", sagte ein Sprecher dazu.

Die SDX hatte im September grünes Licht von der Regulierungsbehörde Finma erhalten. Kürzlich hatte die SIX mitgeteilt, dass die SDX vor der Aufnahme des Handels stehe und der Anfang mit einem Bondprodukt gemacht werden soll. Dabei werde die Transaktion vorsichtshalber "zweiteilig" laufen gelassen.

