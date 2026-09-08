EPH schlägt Änderungen der Bedingungen für vier Obligationen vor

Limassol (awp) - Die Immobiliengesellschaft EPH European Property schlägt eine Änderung der Bedingungen für seine vier kotierten Obligationen im Gesamtnennwert von rund 412 Millionen Euro vor. Der Vorschlag sieht die Umwandlung in Nullkupon-Anleihen (Zero-Coupon Bonds) mit erhöhten Rückzahlungsbeträgen sowie eine Verlängerung der Laufzeiten bis zum 30. September 2031 vor.

Mit den Massnahmen will EPH die Liquidität stärken, Mittel für künftige Investitionen und Entwicklungsprojekte sichern sowie die finanzielle Flexibilität erhöhen, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Insbesondere sollen verfügbare Mittel für gezielte Immobilienakquisitionen und die Weiterentwicklung des Projekts Trois Couronnes eingesetzt werden.

Die vorgeschlagenen Änderungen würden laut der Gesellschaft die finanzielle Widerstandsfähigkeit von EPH verbessern und die Fähigkeit zur Bedienung der Anleihen bis zur Endfälligkeit verbessern. Die Anleihegläubiger sollen nun am 29. September über die Änderungen abzustimmen. Bei Zustimmung treten die neuen Bedingungen am selben Tag in Kraft.

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