12.01.2026 18:49:41

Eon begibt Anleihen über 1,6 Milliarden Euro

E.ON sp. ADRs
16.90 EUR 0.60%
DOW JONES--Eon hat sich am Anleihemarkt frisches Geld besorgt. Wie der Energieversorger mitteilte, hat er zwei Anleihen im Wert von 1,6 Milliarden Euro begeben. Eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro hat eine Laufzeit von acht Jahren und ist mit einem Kupon von 3,448 Prozent ausgestattet. Die andere Anleihe ist ein grüner Bond über 850 Millionen Euro mit einer Laufzeit von zwölf Jahren und einem Kupon von 3,895 Prozent.

"Mit der heutigen Anleiheemission haben wir frühzeitig einen Teil unseres Finanzierungsbedarfs für 2026 abgesichert, den wir in der üblichen Grössenordnung von 3,5 bis 5 Milliarden Euro erwarten", sagte CFO Nadia Jakobi.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 12:50 ET (17:50 GMT)

