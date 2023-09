Eleving Group legt den Kupon für die neue Anleihe 2023/28 auf 13,00% fest

Der Kupon für die neue besicherte Anleihe 2023/28 der Eleving Group (ISIN DE000A3LL7M4) wurde heute mit 13,00% p.a. festgelegt. Die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich



Die Umtauschfrist für die neuen EUR-Anleihe der Eleving Group soll vom 26. September bis zum 13. Oktober 2023 um 14:00 Uhr EET laufen. Allen bestehenden Inhabern unbesicherter Anleihen der Mogo AS (ISIN LV0000802452) wird die Möglichkeit geboten, ihre bestehenden Anleihen in neue vorrangig besicherte und garantierte Anleihen der Eleving Group mit einem höheren Kupon umzutauschen. Die neue Anleihe hat einen Nennwert von 100 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Stückelung der Anleihen beträgt das Umtauschverhältnis 1:10, d. h. eine Mogo AS-Anleihe (ISIN LV0000802452) berechtigt zum Umtausch in zehn neue EUR-Anleihen der Eleving Group (ISIN DE000A3LL7M4).



Das öffentliche Angebot in Estland, Lettland und Litauen beginnt am 2. Oktober, in Deutschland am 4. Oktober und endet am 20. Oktober 2023 um 14:00 Uhr EET.



Die neue Anleihe der Eleving Group 2023/28 wird voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2023 zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen.





Sämtliche Informationen zum Angebotsprozess, der von der CSSF genehmigte Wertpapierprospekt sowie die einzusehenden Unterlagen sind auf der Website der Gruppe verfügbar: eleving.com/investors.

Hintergrund:Die Eleving Group hiess früher Mogo Finance. Für deutsche Investoren ist nur die Neuzeichnung von Interesse, da die Mogo-Anleihe nur im Baltikum platziert wurde.Foto: Headquarter der Eleving Group in Riga, Lettland