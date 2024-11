EasyMotion Tec AG: Zeichnungsfrist der 8,50%-Anleihe (2024 /29) beginnt heute

Das öffentliche Angebot der 8,50% Easy­Motion Tec -Anleihe hat heute begonnen. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029 und einen festen Kupon von 8,50% p.a. Der Nennbetrag der Unter­nehmens­anleihe liegt bei 1.000 Euro pro Schuld­ver­schreibung. Über die Zeichnungs­funktionalität „Direct Place“ der Deutschen Börse kann der EasyMotion-Bond bis zum 9. Dezember (14:00 Uhr MEZ) gezeichnet werden. Um einen Zeichnungs­auftrag abzugeben, müssen Anleger über ihre Depotbank bis zu diesem Termin eine Kauforder für die EasyMotion-Anleihe abgeben. Die Gültigkeit der Order muss unbegrenzt oder mindestens bis zum 9. Dezember 2024 sein, das nominale Ordervolumen mindestens 1.000 Euro oder ein Vielfaches davon betragen. Nach Ende der Zeichnungsmöglichkeit über „Direct Place“ ist die Zeichnung der Anleihe bis zum 19. November 2025 (14:00 Uhr MEZ) bei EasyMotion möglich. Die hierfür erforderlichen Zeichnungsscheine sind unter folgendem Link erhältlich:

https://www.easymotion.ag/investor-relations#note-2024



Das Volumen der Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei bis zu 24 Mio. Euro (ISIN LI1147158318, WKN A3C7M8). Neben dem öffentlichen Angebot läuft auch eine Privatplatzierung in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten. Die Unternehmensanleihe von EasyMotion wird voraussichtlich am 13. Dezember 2024 zum Handel in den Freiverkehr (Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.



Die Nettoemissionserlöse aus der Anleiheemission sollen unter anderem für das internationale Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung neuer Produkte verwendet werden.



www.fixed-income.org

Foto: © EasyMotion Tec