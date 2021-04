Dufry-Aktie grün: Dufry will vorrangige Anleihe über 850 Millionen Euro begeben

So solle eine vorrangige Anleihe über insgesamt 850 Millionen Euro am Markt platziert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Erlös aus der Emission soll zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Anleihe wird in zwei Tranchen aufgeteilt, eine in Schweizer Franken und eine in Euro, heisst es weiter. Die Euro-Tranche werde dabei im Jahr 2028 und Schweizer-Franken-Tranche im Jahr 2026 fällig. Weitere Details würden in den kommenden Tagen publiziert.

Dufry-Aktien notieren an der SIX zeitweise 0,67 Prozent höher auf 63,48 Schweizer Franken.

an/rw

Basel (awp)