DPAM: Ausblick 2023 für ausgewogene Portfolios

Zusammenfassend betrachtet, wird das kommende Jahr aus zwei unterschiedlichen Hälften bestehen. Zu Beginn des Jahres erwarten wir



- in Europa eine leichte Rezession

- und in den USA eine Abschwächung der Wirtschaft.



Wir haben drei Anlageklassen identifiziert, die man beobachten sollte: US-Treasuries, kurzfristige Hochzinsanleihen und Schwellenländeranleihen.



In der zweiten Jahreshälfte finden wir europäische Aktien interessant, insbesondere Small Caps.



Falls die Inflation weiter sinkt und wir in ein mittleres Inflationsregime übergehen, könnte die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen wieder negativ werden. Dies würde für Multi-Asset-Fonds frischen Wind bedeuten.



Weitere Kernaussagen:



Kurzfristig sind wir auf der Suche nach Ertragschancen an den Rentenmärkten, denn sie bieten in einem sich verlangsamenden Wachstumsumfeld attraktive Renditen.



Vier Anlageklassen, die im kommenden Jahr positiv überraschen dürften:



- US-Treasuries

- kurzlaufende Hochzinsanleihen

- Schwellenländeranleihen

- Aktien Europa und Small Caps



Foto: Olivier van Haute © DPAM