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Kapitalmassnahme 11.09.2026 20:58:36

DocMorris-Aktie: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris-Aktie: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris hat zu der jüngst begebenen Wandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2031 die finalen Konditionen festgelegt.

DocMorris
10.28 CHF 1.95%
Kaufen Verkaufen
Der endgültige Wandlungspreis liegt bei 13,83 Franken je Aktie, teilte die Versandapotheke am Freitagabend mit. Damit steht die Wandelprämie, wie vor zwei Tagen angekündigt, um 32,5 Prozent über dem Referenzpreis.

Der Referenzpreis von 10,4374 Franken entspreche dem Durchschnitt des volumengewichteten Durchschnittspreises seit der Platzierung. Das Volumen der Anleihe beträgt schlussendlich 96,8 Millionen Franken, angekündigt wurde ein Betrag von rund 100 Millionen. Das Angebot der neuen Anleihen sei bei institutionellen Investoren auf grosse Nachfrage gestossen und wurde deutlich überzeichnet.

Mit der neuen Anleihe verlängerte DocMorris ihr Fälligkeitsprofil der bisherigen und nun zurückgekauften Anleihe von 2028 auf 2031 und senkte dabei den Kupon von 3,0 auf 1,5 Prozent. Der Wandlungspreis wiederum wurde von den ursprünglichen 6,54 Franken auf 13,83 Franken je Titel erhöht und die Zahl der zugrunde liegenden Aktien der Anleihe von 7,6 Millionen auf 7,0 Millionen reduziert.

Mit der Emission verlängerte die Gesellschaft ihr Fälligkeitsprofil auf Basis der Wandelanleihe von 2028 auf 2031. Die Erlöse sollen laut dabei auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

awp-robot/mk

Steckborn (awp)

Weitere Links:

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Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris

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